Клиникам напомнили о правилах оказания платных медицинских услуг Медицинским организациям предстоит внимательнее фиксировать выбор пациента между бесплатной помощью по ОМС и платной услугой.
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