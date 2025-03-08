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Закон, порядок, государство

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Младшие офицеры ВВО совершенствуют навыки взрывного дела

Младшие офицеры ВВО совершенствуют навыки взрывного дела

Военнослужащие отрабатывают учебные вопросы по перебиванию элементов конструкций из стали, железобетона и древесины, уничтожают условно обнаруженные взрывоопасные предметы накладным зарядом.

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