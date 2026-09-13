Юра Борисов посетил 60-летний юбилей Сальмы Хайек в Риме

Юра Борисов, российская звезда, посетил вечеринку в Риме по случаю 60-летия Сальмы Хайек. На праздник, где присутствовали Тайка Вайтити и Рита Ора, актер наслаждался обществом мировых знаменитостей, подтверждая своё успешное продвижение в Голливуде.