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Ферстаппен назвал Окона «тупым идиотом» после борьбы в квалификации к Гран-при Лас-Вегаса

Ферстаппен назвал Окона «тупым идиотом» после борьбы в квалификации к Гран-при Лас-Вегаса

Пилоты «Формулы-1» Макс Ферстаппен и Эстебан Окон были близки к контакту и остались недовольны действиями друг друга в первом сегменте.

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