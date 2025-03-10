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В аэропорту Красноярска появились кассы "Аэрофлота" для оплаты допуслуг

В аэропорту Красноярска появились кассы "Аэрофлота" для оплаты допуслуг

Авиакомпания "Аэрофлот" установила мобильные кассы на стойках регистрации и гейтах в международном аэропорту Красноярска имени Дмитрия Хворостовского по примеру базового аэропорта перевозчика в Шереметьево.

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