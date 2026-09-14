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ИА Регнум

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В Турции таксист повысил цену девушке из-за нелюбви к русским туристам

В Турции таксист повысил цену девушке из-за нелюбви к русским туристам

В аэропорту Антальи российская туристка пыталась добраться на такси до отеля. 27-летняя Наталья рассказала ИА Регнум, что местный таксист задрал цену поездки просто из-за нелюбви к русским.

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