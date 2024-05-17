Российская «Кепт» и аудитор Китая ShineWing договорились об обмене клиентами

Одна из крупнейших российских аудиторских фирм «Кепт» заключила соглашение о стратегическом партнерстве с коллегами из Китая — аудиторско-консалтинговой компанией ShineWing CPA, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя российского аудитора.
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