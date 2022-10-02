Эксперт в США указал, кто мог устроить диверсию на «Северных потоках»

Возможность атаковать газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» была у США или Великобритании, заявил бывший старший советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор 30 сентября в эфире Youtube-канала Judging Freedom.
Возможность атаковать газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» была у США или Великобритании, заявил бывший старший советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор 30 сентября в эфире Youtube-канала Judging Freedom.
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