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Эксперт в США указал, кто мог устроить диверсию на «Северных потоках»

Эксперт в США указал, кто мог устроить диверсию на «Северных потоках»

Возможность атаковать газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» была у США или Великобритании, заявил бывший старший советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор 30 сентября в эфире Youtube-канала Judging Freedom.

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