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Пленный рассказал о негативном отношении к военкомам на Украине

Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Рутковский рассказал, как жители страны относятся к сотрудникам территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине), передает ТАСС «Все настроены против ТЦК, перелавливают и режут их там, избивают.

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