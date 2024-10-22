Пленный рассказал о негативном отношении к военкомам на Украине

Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Рутковский рассказал, как жители страны относятся к сотрудникам территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине), передает ТАСС «Все настроены против ТЦК, перелавливают и режут их там, избивают.
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