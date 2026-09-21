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Завулон из «Ночного дозора»: Виктор Вержбицкий больше 20 лет скрывает имя своей жены

Завулон из «Ночного дозора»: Виктор Вержбицкий больше 20 лет скрывает имя своей жены

21 сентября Виктору Вержбицкому исполнилось 67 лет. Завулона из «Ночного дозора» знают миллионы, а сам актёр и сегодня выходит на сцену Театра Наций и снимается в кино.

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