Дмитрук заявил, что из-за решения Зеленского по газу из РФ страдает полмира

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук обвинил Владимира Зеленского в Telegram в том, что его решение о прекращении транзита российского газа через территорию Украины несет серьезные проблемы многим государствам, пишет РИА Новости.
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