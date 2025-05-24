Русская весна
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Русская весна

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В американском рейтинге Белоруссия обошла «прибалтийских тигров» более чем на 50 пунктов

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Комментарии
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Eduard
Прибалтика никто,а города Швеции.Они живут как приживалки за чужой счет.Своего у них нет ничего,даже деньни чужие!
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11 час.
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