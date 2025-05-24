В то время, как дипломаты Беларуси прилагают усилия по расширению сотрудничества с партнёрами дальней дуги, например, Палестиной, Китаем и Индонезией, наши ближайшие западные соседи продолжают строить «Синеокой» козни, вернее — стену.
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