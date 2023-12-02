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Женские стоны на жеребьевке Евро – розыгрыш Jarvo. Пранкер позвонил на пронесенный в зал телефон с неприличным рингтоном

Женские стоны на жеребьевке Евро – розыгрыш Jarvo. Пранкер позвонил на пронесенный в зал телефон с неприличным рингтоном

Блогер Дэниэл Jarvo Джарвис, специализирующийся на розыгрышах, показал, как во время церемонии звонит на телефон, пронесенный им самим или его помощником в зал.

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