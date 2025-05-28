Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил пограничников с профессиональным праздником

Градоначальник поблагодарил военных за безупречную службу, а также пожелал им здоровья, счастья и успехов Глава столицы Алтайского края Вячеслав Франк поздравил с профессиональным праздником пограничников Барнаула.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии