Freysa AI предположительно привлекла $30 млн с помощью Coinbase Ventures, что повлияло на рынок токенов FAI

Сообщается, что Freysa AI привлекла 30 миллион долларов США при предполагаемом участии Coinbase Ventures в рамках усилий по расширению децентрализованной сети в секторах искусственного интеллекта и криптовалют.
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