Во Всероссийском молебне о Победе приняли участие свыше 800 тысяч человек

Всероссийский молебен о Победе подошел к концу. Ковчег с мощами Небесного покровителя Русского воинства великомученика Георгия Победоносца с мая по ноябрь посетил более 100 городов во всех регионах РФ, сообщает Tsargrad.
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