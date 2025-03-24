Водитель автобуса в Крыму заявил, что врезался в грузовик, потому что был ослеплен солнцем

По последним данным, в аварии погибли шесть человек, свыше 20 пострадалиВодитель попавшего в ДТП в Крыму автобуса заявил, что его ослепило солнце, поэтому он и допустил наезд на стоящий на обочине грузовик с прицепом.
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