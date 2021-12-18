Веселые шутки и истории для поднятия настроения

Жизнь — лучший писатель! А некоторые жизненные ситуации достойны отдельного внимания. Наша подборка коротких веселых историй настроит вас на позитив и подарит хорошее настроение на весь день! Живите и смотрите на всё происходящее вокруг с юмором! .