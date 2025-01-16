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Крымское информационное агентство

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В Крыму почти в четыре раза увеличилось число случаев заболеваний бешенством животных

В Крыму почти в четыре раза увеличилось число случаев заболеваний бешенством животных

Фото: Михаил ГладчукВ Крыму число случаев бешенства среди животных резко возросло. Об этом корреспонденту Крымского информационного агентства сообщил заместитель начальника центрального управления Госкомветеринарии РК Дмитрий Норманский.

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