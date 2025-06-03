Россия предложила Украине пройти тест на готовность к миру

«Российская делегация довольна итогами второго раунда переговоров с Украиной». Так Владимир Мединский охарактеризовал итоги встречи в Стамбуле, где Москва передала меморандум об условиях и порядке урегулирования конфликта.
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