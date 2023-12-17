Вскрыть ПВО, как консервную банку: Россия готовит наступление на Киев

Украинские системы ПВО пасуют перед русскими снарядами. В Киеве жалуются, что им нечего противопоставить планирующим бомбам; еженощно тыловые объекты атакуют "Герани", а в отдельные важные цели прилетают ракеты.
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