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Вскрыть ПВО, как консервную банку: Россия готовит наступление на Киев

Вскрыть ПВО, как консервную банку: Россия готовит наступление на Киев

Украинские системы ПВО пасуют перед русскими снарядами. В Киеве жалуются, что им нечего противопоставить планирующим бомбам; еженощно тыловые объекты атакуют "Герани", а в отдельные важные цели прилетают ракеты.

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Комментарии
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ОТ
Олег Тимофеев
Для этого и начинали СВО чтобы на своих условиях проводить свою политику. А вскрывая или иначе это детали. Обидно что роботизации не произошло.
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7 час.

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