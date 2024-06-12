LEGO Horizon Adventures получает отличные отзывы от СМИ LEGO Horizon Adventures, неожиданное соче...

LEGO Horizon Adventures получает отличные отзывы от СМИLEGO Horizon Adventures, неожиданное сочетание мира Horizon и креативного стиля кубиков LEGO, получает многочисленные и весьма положительные отзывы от большинства рецензентов.
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