Японская марка поставила рекорд по продажам машин в России

За девять месяцев 2026 года в России поставили на учет 21 218 новых Mazda. Годом ранее цифра была в разы скромнее – всего 3 465 машин.
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