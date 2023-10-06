В октябре передвижной флюорограф поедет в 4 района Астраханской области

Как сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения, областной клинический противотуберкулезный диспансер продолжает флюорографическое обследование жителей удаленных от областного центра районах.
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