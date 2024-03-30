Как сделать в разы дешевле москитную сетку без рамки на пластиковое окно

Спасибо! Это интересно, но как быть, если через окно надо пустить удлинитель.

Модест

Заранее, перед установкой сетки, проклей место, где будет проходить удлинитель, скотчем с двух сторон так, чтобы скотч прилип друг к другу через сетку. Затем ножом с острым концом прорежь в скотче клапан в виде перевёрнутой П размером с вилку удлинителя. И будет счастье.