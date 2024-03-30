Необходимо затратить немало времени, сил и энергии, чтобы отыскать и купить в магазинах или на рынке готовую москитную сетку на раме подходящего размера и цветового исполнения.
Как сделать в разы дешевле москитную сетку без рамки на пластиковое окно
Комментарии
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Владимир Мякичев
Спасибо! Это интересно, но как быть, если через окно надо пустить удлинитель.
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8 час.
Модест
Заранее, перед установкой сетки, проклей место, где будет проходить удлинитель, скотчем с двух сторон так, чтобы скотч прилип друг к другу через сетку. Затем ножом с острым концом прорежь в скотче клапан в виде перевёрнутой П размером с вилку удлинителя. И будет счастье.
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8 час.
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