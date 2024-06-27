Овечкин, Бобровский, Малкин и Панарин сыграют за звезд НХЛ против сборной КХЛ

Этим летом в Москве состоится товарищеская игра с участием большой группы звезд российского хоккея. Сайт мероприятия, названного «Матчем года», опубликовал составы команд, которые встретятся 20 июля на льду «ЦСКА Арены».
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