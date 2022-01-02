Происшествия

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Всероссийская акция «Полицейский Дед Мороз» продолжилась в Болховском районе Орловской области

По уже сложившейся традиции Полицейский Дед Мороз поздравил с Новым годом ребят из малообеспеченных и социально неблагополучных семей, а также детей сотрудников органов внутренних дел.

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