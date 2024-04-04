Посол России: саммит НАТО в США закрепит курс на конфронтацию с Россией

Саммит НАТО в Вашингтоне продолжит закреплённый ранее курс на конфронтацию с Россией и подчеркнёт заряженность альянса на эскалацию кризиса на Украине, заявил российский посол в Бельгии Александр Токовинин.
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