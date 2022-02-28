Южная Корея поддержит отключение банков РФ от SWIFT

В Министерстве иностранных дел Южной Кореи заявили о готовности присоединиться к международному решению отключить Российскую Федерацию международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT из-за ситуации в Украине.
В Министерстве иностранных дел Южной Кореи заявили о готовности присоединиться к международному решению отключить Российскую Федерацию международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT из-за ситуации в Украине.
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