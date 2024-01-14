Минздрав изменит лимиты по времени на посещение врачей

Как уже сообщал Pensnews.ru, с 1 января 2024 года поликлиники перешли на новые правила работы В частности, главные новации таковы: теперь вместо физических документов будут использоваться электронные карты самообслуживания.
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