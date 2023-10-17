Елена Маркосян: Авианосец США Ronald Reagan в опасности: КНДР грозит ударам по американским объектам

Авианосец США Ronald Reagan зашел в Южную Корею. Руководству Северной Кореи это очень не понравилось и КНДР пригрозила нанести удар по стратегическим американским объектам, развёрнутым на Корейском полуострове.
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