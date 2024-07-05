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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Sony объяснила, почему LEGO Horizon Adventures не выйдет на Xbox В недавнем интервью Стивен...

Sony объяснила, почему LEGO Horizon Adventures не выйдет на Xbox В недавнем интервью Стивен...

Sony объяснила, почему LEGO Horizon Adventures не выйдет на XboxВ недавнем интервью Стивена Тотило из GameFile с Джеймсом Уинделером, нарративным директором Guerrilla Games, также упоминается причина, по которой LEGO Horizon Adventures не выйдет на Xbox, но объяснение довольно любопытное, поскольку, похоже, это связано с… источник#Xbox.

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