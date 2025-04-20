Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Шерстяная магия: художница превращает домашних питомцев в миниатюрных двойников, от которых тает сердце

Шерстяная магия: художница превращает домашних питомцев в миниатюрных двойников, от которых тает сердце

Как увековечить любимого пса, кота или даже морскую свинку, чтобы это было не банально, а трогательно до мурашек? У художницы Элисон Герни есть ответ — она создает крошечных, войлочных «двойников» домашних питомцев, настолько милых и детализированных, что кажется, будто они сейчас залают, замурлычут или попросятся на ручки.

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