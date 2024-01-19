Известия: "Ошиблись помощью: как владельцы оборонного холдинга на Урале спонсировали ВСУ"

Владельцы российского промышленного холдинга почти 10 лет финансировали деятельность украинских вооруженных формирований, выяснили «Известия».
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