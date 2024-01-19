Медвежий угол
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Медвежий угол

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Известия: "Ошиблись помощью: как владельцы оборонного холдинга на Урале спонсировали ВСУ"

Известия: "Ошиблись помощью: как владельцы оборонного холдинга на Урале спонсировали ВСУ"

Владельцы российского промышленного холдинга почти 10 лет финансировали деятельность украинских вооруженных формирований, выяснили «Известия».

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Комментарии
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МГ
Миша Граник
А где все эти 10 лет были надзорные органы? Неужели этот холдинг ни разу никем не проверялся?
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3 час.
Ринат Ахметуллин
Порублено и сожжено.
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3 час.
Александр Лесков
😜Почаму ж? Кусок мяса промеж буржуев бросить... Еще  как друг друга будут обижать. Хоть прям до смерти!
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51 мин.

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