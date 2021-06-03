Вакцина ФМБА эффективна при любой мутации коронавируса — Известия

Первый заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства России Татьяна Яковлева заявила, что разработанная ФМБА вакцина от нового коронавируса будет защищать организм человека от любой мутации патогена, пишет газета Известия.
Первый заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства России Татьяна Яковлева заявила, что разработанная ФМБА вакцина от нового коронавируса будет защищать организм человека от любой мутации патогена, пишет газета Известия.
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