«МЮ» страдал полтора тайма – а потом расстроил Мойеса: из 0:2 в 2:2 за 8 минут!

Спасли два португальских стандарта. У «МЮ» снова грустно складывался матч АПЛ, но завершился позитивнее, чем ожидалось – команда отыграла два гола на непростом выезде у заблиставшего с Дэвидом Мойесом «Эвертона».
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