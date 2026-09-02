114 организаций Орловской области понесли убытки 7,9 млрд рублей

Прибыль 172 компаний региона за полгода составила 15,6 млрд рублей, кредиторская задолженность предприятий достигла почти 134 млрд рублей.
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