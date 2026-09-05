Freedom Finance: история, структура бизнеса и перспективы развития финансового холдинга

Freedom Finance (Freedom Holding Corp) представляет собой международную финансовую группу, которая развивает сразу несколько направлений: брокерское обслуживание, банковские продукты, страхование, цифровые сервисы и технологические решения.
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