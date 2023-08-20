Несекретные материалы

14 129 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Эльвира
    Выкинуть эту тварь надо из России! Не понимаю, что такие персонажи делают в России и почему они у нас живут и работаю...На каком основани...
  • Erl Schweizer
    Любой, даже тупой человек легко может освоить слова надо, нужно, следует, необходимо что-то сделать. 3,14здеть не меш...Медведев: Киевски...
  • Nikolay Zakharov
    Вагнерам мужества и отваги в отстаивании интересов РоссииБлок ЭКОВАС опред...

"Луна-25". Aftermath

"Луна-25". Aftermath

Я не эксперт по космосу, поэтому даже не буду пытаться рассуждать, что там случилось. Этим пусть специально обученные люди занимаются, которые создадут комиссию и будут разбираться, анализируя весь массив наличных данных.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Юлия Белова
У Белки и Стрелки тоже были несчастные предшественники, которые либо сгорели в атмосфере, либо умерли на орбите от голода и обезвоживания. А Белка и Стрелка в конце концов, стали победителями.
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх