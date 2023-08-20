Я не эксперт по космосу, поэтому даже не буду пытаться рассуждать, что там случилось. Этим пусть специально обученные люди занимаются, которые создадут комиссию и будут разбираться, анализируя весь массив наличных данных.
"Луна-25". Aftermath
Комментарии
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Юлия Белова
У Белки и Стрелки тоже были несчастные предшественники, которые либо сгорели в атмосфере, либо умерли на орбите от голода и обезвоживания. А Белка и Стрелка в конце концов, стали победителями.
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13 час.
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