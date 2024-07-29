Россияне пожаловались на переработки

Более половины (58 процентов) из трех тысяч полностью занятых работников-россиян, которых опросил сервис SuperJob, пожаловались на переработки, следует из результатов исследования, с которыми ознакомилась «Лента.
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