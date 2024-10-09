Библиотека на улице Куусинена проведет экскурсию для читателей

В четверг, 24 октября Библиотека № 41 проведет по библиотеке экскурсию «Библиотека и время: новые реалии», включающую знакомство с фондом, актуальными книжными выставками, новыми поступлениями, а также рассказ о мероприятиях, проводимых в библиотеке.
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