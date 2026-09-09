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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лопес придержал Ямаля руками после его входа с мячом в штрафную. Арбитр Яблонски не назначил пенальти в пользу «Барсы»

В ворота « Фейеноорда » не назначили пенальти за фол Хави Лопеса на Ламине Ямале в матче с «Барселоной».

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