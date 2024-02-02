США выбили из гонки на модернизацию чешской АЭС Американскую компанию North American Westinghouse не допустили до конкурса на строительство новых энергоблоков АЭС «Дукованы».
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США выбили из гонки на модернизацию чешской АЭС Американскую компанию North American Westinghouse не допустили до конкурса на строительство новых энергоблоков АЭС «Дукованы».
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