Репортаж из морга: как синяки и пятки выдали жестокое постановочное убийство

Источник: Издательство Бомбора Работа судебно-медицинского эксперта всегда была одной из самых загадочных: медику привозят тело, которое он, благодаря медицинским знаниям, логике и аналитике практически заставляет «говорить».
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