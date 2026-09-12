Песков: если Зеленский желает встретиться с Путиным, он может прилететь в Москву

© AP/РИА Новости Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с Владимиром Путиным на саммите «Большой двадцатки» (G20) в Майами в декабре.
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