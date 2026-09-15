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Москва поддерживает идею энергетического перемирия, озвученную Трампом

Москва поддерживает идею энергетического перемирия, озвученную Трампом

Энергетическое перемирие позволит насытить внутренний рынок нефтепродуктами, но не решит проблему поставок на мировые рынки, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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