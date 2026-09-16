РУДН проведет "Агрокон экспо 2026" и отметит юбилей института

23 октября Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы проведет международный форум "Агрокон экспо 2026", посвященный развитию агропромышленного комплекса.
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