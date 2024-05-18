Всемирный день музеев и Международный день семьи отметили в ДП Карагандинской области

В свой праздник, музей ДП Карагандинской области широко раскрыв свои двери, встретил дорогих гостей. В гости пришли ветераны, члены семей ветеранов, которых уже нет среди нас и действующие сотрудники полиции.
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