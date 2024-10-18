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Владислав Хаджиев: Сегодня вместе с куратором Сакского района, вице-премьером республики Светланой Борисовной Масловой...

Владислав Хаджиев: Сегодня вместе с куратором Сакского района, вице-премьером республики Светланой Борисовной Масловой...

Сегодня вместе с куратором Сакского района, вице-премьером республики Светланой Борисовной Масловой, первым заместителем министра ЖКХ РК Оксаной Ивановной Механичевой выехали в село Крымское, встретились с заявителем по итогу его обращений.

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