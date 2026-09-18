Джулиан Ассанж объявил о своем возвращении в соцсети

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, вышедший из тюрьмы в 2024 году, впервые за два года проявил себя в публичном поле.
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